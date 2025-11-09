阪神・藤川球児監督（４５）が８日、高知・安芸での秋季キャンプでラファエル・ドリス投手（３７）を“臨時コーチ”に指名した。この日、支配下選手登録の助っ人では異例の秋季キャンプ合流となった右腕は早速、若虎を指導。指揮官は「（ドリスは）力のあるベテランですね。いろんな国の野球を知っていて、そのなかでタイガースのことが大好きでやっていますから。組織の中で認めて行うのは問題ない」と目を細めた。チーム最年