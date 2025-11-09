◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節鹿島２―１横浜ＦＣ（８日・メルスタ）首位の鹿島が２―１で１８位の横浜ＦＣを退け、勝ち点７０に伸ばした。クラブに２６年ぶりに復帰し、Ｊリーグの主要タイトル獲得数歴代トップタイ（通算７冠）に立つ鬼木達監督（５１）の采配が光り、１３戦負けなしで首位を守った。２位の柏は名古屋を１―０で下して同６９で追走。３０日の次節で鹿島が東京Ｖに勝ち、柏が新潟に敗れれば、最終節を残して