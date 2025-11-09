◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）山下美夢有が首位と1打差の3位に踏みとどまった。3、4番で連続バーディーを奪うなど前半はいいリズムで回った。その後2ボギーを叩いて後退したが、終盤に底力を見せた。いずれもパー5の16番で1.5メートル、18番では2.5メートルのチャンスをものにして68でホールアウト。「後半は悪い癖が出てショットが左