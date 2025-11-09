◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）鈴木愛は17番でダブルボギーを叩いたが、18番でバーディーを決め、何とか4打差の逆転圏内に踏みとどまった。「良い時と悪い時のショットの差がはっきりしている。原因は分かっている。体がうまく反応してできていない。それは試合で修正していかないといけない」。この日は自分の組のスタート時間が本来