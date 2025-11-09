◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）米ツアールーキーの馬場咲希は1番で1メートルにつけるなど序盤4ホールで3バーディーを奪って上位に迫りながら、11、12番の3パットでつまずいた。70でホールアウトし「ショットは良かったけど、パットが入らなかった」と残念そう。現在ポイントランク63位。60人しか出場枠がない最終戦CMEツアー選手権の切