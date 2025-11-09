タレントなえなの（24）が、7日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時）に出演。好きな食べ物を聞かれ、「豆」と答える理由を語った。出演者は「一番好きな食べ物は？」と聞かれた時のちょうどいい答えについて議論。なえなのは「インタビューで掘り下げたいなと思われたいので、『豆』とか言います」と語ると、千鳥大悟は「確かに、え？ってなるもんね」と納得。なえなのによると「『何の豆？』って。『しかも豆