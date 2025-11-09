俳優竹中直人（69）が、6日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。47歳で酒が飲めるようになったと明かした。この日は映画監督の岩井俊二氏とトーク。収録の途中で酒を飲み始めると、竹中は「僕は全然飲めなかったんですよね」と自身について語った。岩井氏が「47（歳）から飲めるようになったとうかがいました」と話すと、竹中は「47歳です。自分の映画の企画が2本ダメになって、それでめっちゃくちゃ