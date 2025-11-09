ラ・リーガ第12節が8日に行われ、アトレティコ・マドリードとレバンテが対戦した。レアル・マドリード、バルセロナとともにラ・リーガ3強の一角に数えられるアトレティコ・マドリード。チャンピオンズリーグ（CL）を含め、今シーズンここまでホームでは7勝1分と強さを見せている一方、アウェイでは1勝3分3敗と勝ち点の取りこぼしが目立つ。今節は無類の強さを誇る要塞『リアド・エア・メトロポリターノ』に16位レバンテを迎え