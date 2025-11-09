◇第50回社会人野球日本選手権大会2回戦ヤマハ10−4JR東海（2025年11月8日東京D）ヤマハは静岡高から入社5年目23歳の相羽が5打点の活躍で19年以来の8強進出に貢献した。初回に先制犠飛を放ち、4回は「ストレートをしっかりつぶして低いライナーが打てた」と納得した決勝の左中間二塁打。7回は満塁の走者一掃の左越え二塁打で、6回のバント失敗を挽回した。4強入りした今夏の都市対抗で首位打者賞を獲得。「まだ2試合勝