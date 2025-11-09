カタールで開催中のU-17ワールドカップは、グループステージの第２節までが終了した。ここまで、いずれも１勝１分けで好成績を残しているのが、日本、韓国、北朝鮮の東アジア勢だ。第２節は３か国ともドローだったが、明暗が分かれた。廣山望監督が率いる日本は、格下のニューカレドニアに対し、怒涛の攻撃を仕掛けたものの、まさかのスコアレスドローに終わり、勝点２を取りこぼした。一方、北朝鮮は強豪のドイツと１−１、