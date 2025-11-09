両陛下が水族館でラッコと交流されました。両陛下はきのう（8日）、ラッコを日本で唯一飼育している「鳥羽水族館」を訪問され、ラッコと笑顔で“手”を振り合うなど、なごやかな雰囲気で楽しまれました。両陛下はきょう（9日）、志摩市で「第44回全国豊かな海づくり大会」の式典に出席されます。