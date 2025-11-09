小田原競輪の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」は8日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう9日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。地元4車の番手・松井が中心。前を志願した郡司が主導権を握り、最後は松井が抜け出しV。相手は和田。中野の一発に注意。＜1＞郡司浩平本来の松井君の強さが出た。自分も余力を持って走れた。状態は問題ない。自分から志願して地元の先頭で自力。＜2＞山田久徳1着