◇明治安田J1第36節鹿島2ー1横浜FC（2025年11月8日メルスタ）明治安田J1リーグは5試合が行われ、首位の鹿島が9年ぶりの優勝に王手をかけた。横浜FCに2―1で競り勝ち、勝ち点を70に伸ばして首位を堅持。最終節を残し、次節30日の東京V戦で優勝が決まる可能性が出てきた。1差で追う2位・柏は名古屋を1―0で下し、逆転Vに望みをつないだ。12分以上続いたアディショナルタイムが終わると、今季最多3万4873人が入ったメルスタ