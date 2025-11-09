ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」は8日、2日目が終了。きょう9日の3日目、注目レースは11Rだ。森高は機力底上げに成功。インからきっちり先手を取り切ってしまえば押し切れるとみて本命視した。逆転候補は2コースから機敏に差す山田。柳沢がカドから攻めれば吉田拡の一発も十分にある。＜1＞森高一真いいとまでは言えないけど、全体的にだいぶ上積みがあった。これなら十分勝負になりますよ。＜2＞