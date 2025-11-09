新潟アルビレックスBBは8日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で東京Uに80―98で敗れ、連勝が3でストップ。鵜沢潤監督は「3点シュートを効果的に決められてしまった」と悔しそうに敗因を語った。序盤で主導権を明け渡した。Wリーグ新潟の東英樹監督の長男でSGの宏輝に開始から3連続で3点シュートを決められると、その後も流れをつかむことができず。結局、計19本の3点シュートを許し、指揮官は「気持ちよく打たせてしまった。相手