◇明治安田J1リーグ第36節新潟2―5湘南（2025年11月8日）明治安田J1リーグ第36節が8日に行われ、すでにJ2降格が決まっている新潟は、同じく降格組の湘南に2―5で大敗。これで17試合勝ちなし（4分け13敗）となり、昨季から今季第8節までのクラブワーストタイに並んだ（1シーズンではワースト記録）。終盤に2点を返したが“焼け石に水”。残り2試合で、最下位でのフィニッシュが濃厚となった。次節は30日、ホーム最終戦で柏と