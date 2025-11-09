◇明治安田J1第36節横浜FC1ー2鹿島（2025年11月8日メルスタ）横浜FCは敵地で鹿島に敗れ、9日に横浜Mが勝てば降格が決まる状況に追い込まれた。後半は首位に立つ名門の圧力に屈し、得意のロングスローからDFンドカが1点を返すのが精いっぱい。降格となれば23年以来4度目で、7月から指揮を執る三浦監督は「他力になるが、可能性があるならどんな形でも残留を目指す。まだ諦めない」と言葉をつないだ。