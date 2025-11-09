ヤクルトは８日、ＭＬＢに対して村上宗隆内野手（２５）のポスティング申請を行い、全３０球団に通知されたと発表した。米東部時間で８日午前８時（日本時間同午後１０時）にスタートした４５日間の交渉期限は１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）まで。２２年に史上最年少で３冠王に輝いた和製大砲を巡ってはＭＬＢ公式サイトなどで移籍先予想が白熱し、現地メディアは１億ドル（約１５３億円）規模の契約を予測した。“