新潟県胎内市の養鶏場できのう、高病原性鳥インフルエンザの発生が疑われる事例が確認され、詳細な検査が行われています。新潟県によりますと、鳥インフルエンザの発生が疑われているのは、胎内市の養鶏場です。およそ28万羽のニワトリを飼育していますが、きのう朝、20羽を超えるニワトリが死んでいるのが見つかったということです。A型インフルエンザの簡易検査を行ったところ陽性で、遺伝子検査が行われています。胎内市では今