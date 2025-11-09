3月31日に解散したKAT―TUNが8日、ZOZOマリンスタジアムでラストライブ「BreaktheKAT―TUN」を開催した。KAT―TUNとしての最後の3人の姿を目に焼き付けようとファン3万人が集結。グループの軌跡をたどるように、全シングルの表題曲を含む51曲を熱唱した。紆余（うよ）曲折ありながら25年間進んできた船が帆を下ろした。夕暮れのZOZOマリンスタジアム。KAT―TUNコールが響く中、最後のステージが幕を開けた。亀梨和也（39）