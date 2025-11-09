3月末で解散したKAT−TUNが8日、千葉・ZOZOマリンスタジアムでラストライブ「Break the KAT−TUN」を開催した。デビュー曲「Real Face」や、ジュニア時代の楽曲「ハルカナ約束」まで全51曲を歌唱。約25年間の歴史をファンとともにたどった。一夜限りの再会の場。海風を背に、ゴンドラに乗った3人が約18メートルの高さから現れると「最後の出航だ〜！」とシャウト。上田竜也（42）は「声出せる準備できてんのかよ？」とあおり、中丸