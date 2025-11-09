3月末で解散したKAT−TUNが8日、千葉・ZOZOマリンスタジアムでラストライブ「Break the KAT−TUN」を開催した。デビュー曲「Real Face」や、ジュニア時代の楽曲「ハルカナ約束」まで全51曲を歌唱。約25年間の歴史をファンとともにたどった。＜セットリスト＞1 GOLD2 WILDS OF MY HEART3青天の霹靂4 SHE SAID...5 Le ciel〜君の幸せ祈る言葉〜6 DRIVE ME DRIVE ON7 FIGHT ALL NIGHT8 Red Sun9 Real Face10 SIGNAL11 RESCUE12 Lo