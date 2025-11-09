3月末で解散したKAT−TUNが8日、千葉・ZOZOマリンスタジアムでラストライブ「Break the KAT−TUN」を開催した。デビュー曲「Real Face」や、ジュニア時代の楽曲「ハルカナ約束」まで全51曲を歌唱。約25年間の歴史をファンとともにたどった。◆KAT−TUNの歩み▼01年4月6人組で結成。メンバーの名字の頭文字をとって命名▼06年3月東京ドームで公演。デビュー前アーティストの同所での単独公演は史上初▼同22日シングル「Real F