ＫＡＴ―ＴＵＮがラストライブを迎えた８日、販売グッズの受け取りが行われた東京・渋谷会場周辺には、午前中から多くのファンが訪れた。２０年以上ファンだという５０代女性は「衣装も飾ってあり、いろいろな歴史を思い出して感極まってしまった。グループを離れたメンバーもいたけど、最後までギラギラと航海を続けてくれた３人に感謝しかない」と涙を流した。埼玉県在住の３０代男性は、「男から見てもかっこいい唯一無二の