今年3月31日をもって解散した3人組グループ・KAT-TUN（亀梨和也、上田竜也、中丸雄一）が8日、千葉・海浜幕張のZOZOマリンスタジアムで『Break the KAT-TUN』を開催した。解散から約7ヶ月を経ての一夜限りの"出航"。3万人が会場に駆けつけ、生配信も実施されるなか、全シングルを含む51曲をグループ初の屋外会場で熱唱し、ファンである"hyphen"との旅立ちの時を迎えた。