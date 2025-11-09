女子個人準決勝で演技する森ひかる＝パンプロナ（共同）【パンプロナ（スペイン）共同】トランポリンの世界選手権第4日は8日、スペインのパンプロナで行われ、個人準決勝の女子で森ひかる（GATE）が6位となり、2大会ぶり3度目の優勝が懸かる9日の決勝に進んだ。三沢優華（ミキハウス）は11位、桜井愛菜（金沢学院大ク）は21位で、8人（各国・地域最大2人）による決勝を逃した。男子は初出場の松本悠生（金沢学院大ク）が4位、