仏自動車大手ルノーは、日産自動車との資本提携を決めた元会長のルイ・シュバイツァー氏が死去したと発表した。８３歳だった。ＡＦＰ通信によると、６日に亡くなった。１９４２年にジュネーブで生まれた。エリート官僚養成校の国立行政学院（ＥＮＡ）を卒業後、官僚として活躍した。８６年にルノーに入社し、９２年から会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）に就いた。９６年に国有企業だったルノーの民営化に尽力し、９９年に日産と