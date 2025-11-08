ロサンゼルス発のファインジュエリー・ライフスタイルブランド「ホーセンブース（HOORSENBUHS）」が、阪急うめだ本店 3階 コトコトステージ 31でポップアップを開催する。期間は11月19日から25日まで。 【画像をもっと見る】 ポップアップでは、ブランドのアイデンティティであるタイムレスなラグジュアリーとクラフトマンシップの真髄を体感できる豊富なアイテムを、ロサンゼルスの旗艦店を模した会場で展開。ジュエリーコレ