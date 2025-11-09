愛知県東郷町の国道で8日、乗用車と衝突し男性を死亡させたとして、軽自動車を運転していた67歳の女が逮捕されました。警察によりますと逮捕されたのは、名古屋市天白区の看護師、村松とも子容疑者(67)で、8日午前、東郷町の交差点で軽自動車で右折する際、直進してきた乗用車と衝突し、ブラジル国籍のヤマダ・ドゥアルテ・アルバロさん(43)を死亡させた過失運転致死の疑いです。ヤマダさんの車は、衝突後、横転しながら信号