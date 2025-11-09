[11.8 J1第36節 柏 1-0 名古屋 三協F柏]9試合ぶりの先発で名古屋グランパスの3バック中央に入ったDF三國ケネディエブスは、前半はFW垣田裕暉、後半はFW細谷真大と柏レイソルが誇るタイプの異なる両ストライカーへの対応を強いられた。「垣田選手、細谷選手、そういった相手に負けないように意識していました」と気合い十分で試合に臨んだ。この試合の決勝点となった場面は、右サイドを抜け出た柏のDF原田亘が中央にクロスを入