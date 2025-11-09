ドジャースの救援左腕ベシアが7日（日本時間8日）、インスタグラムで愛娘が10月26日に亡くなっていたことを明かした。女児の手とみられる写真を添え「私たちの痛みは言葉では表せない。彼女と過ごした時を大切にしている」と記した。ベシアはワールドシリーズ前の10月23日に、家族の事情でチームを離脱したことが発表され、出場選手登録から外れた。同シリーズではド軍の選手に加え、相手のブルージェイズの救援投手陣もベシア