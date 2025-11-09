ヤクルトは8日、村上宗隆内野手（25）の大リーグ移籍のため、ポスティングシステムの申請を行ったと発表した。大リーグ機構は全30球団に契約可能選手として通知した。交渉期間は米東部時間12月22日午後5時（日本時間同23日午前7時）まで。大リーグ公式サイトによるとヤンキース、メッツ、マリナーズ、フィリーズ、ジャイアンツ、レッドソックスなどが獲得に興味を示しており、米各メディアの予想契約総額は軒並み日本人野手最高