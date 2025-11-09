◇ラグビーリポビタンDツアー2025日本10―41アイルランド（2025年11月8日アイルランド・ダブリン）世界ランキング13位の日本は、同3位のアイルランドに10―41（前半10―17）で敗れた。強豪国に挑む5連戦は、10月25日のオーストラリア戦（15―19）、今月1日の南アフリカ戦（7―61）に続いてここまで3連敗。次戦は15日に同12位のウェールズと対戦する。10―17で折り返し、逆転の期待が高まった後半で得点できず一気に点差