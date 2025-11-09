2024年8月三重県桑名市で入浴中の10代の女性を携帯電話で撮影した疑いで中学校講師の25歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】「性的欲求を満たすため」盗撮疑いで中学校講師の男逮捕 逮捕されたのは桑名市北別所に住む中学校講師中村奏太容疑者25歳です。 調べによりますと中村容疑者は2024年8月15日午後11時ごろ、桑名市に住む10代の女性の入浴中の姿を自分の携帯電話で撮影した疑いで持たれています。 中村容疑者は8日午