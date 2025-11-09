「明治安田Ｊ１、柏１−０名古屋」（８日、三協フロンテア柏スタジアム）２位柏は名古屋を１−０で下し、勝ち点６９とした。首位の鹿島は２−１で１８位の横浜ＦＣを退け、勝ち点７０に伸ばした。３０日の次節で鹿島が東京Ｖに勝ち、柏が新潟に敗れれば、最終節を残して鹿島の９季ぶりのリーグ制覇が決まる。横浜ＦＣは勝ち点３２のまま。９日に同３７で１７位の横浜Ｍが勝てば、横浜ＦＣのＪ２降格が確定する。試合終了の笛