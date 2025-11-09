ヤクルト・長岡秀樹内野手（２４）が８日、東京都内で取材に応じ、米大リーグ移籍を目指す同僚の村上への思いを語った。球団はこの日、村上がポスティングシステムを申請したと発表。海を渡る日本の主砲は、若武者にとって一緒に自主トレを行うなど尊敬する偉大な先輩だ。「僕なんかが言うのはおこがましい」としつつ、「誰が見てもナンバーワンの選手。メジャーの舞台でやるところを見られるのは、一ファンとして楽しみ」と目