「オリックス秋季キャンプ」（８日、高知）高知・秋季キャンプで、今季ウエスタン最多勝の左腕・佐藤が球速アップに本格着手した。ブルペンで岸田監督、厚沢投手コーチから指導を受けた。今季、真っすぐが１３０キロ後半しか出なかった反省から「やるからには１５０以上はＭＡＸにしないと。真っすぐが弱い…とずっとコンプレックスがあると勝負しきれない。毎年崖っぷちで生きてるんで」。１軍では１勝に終わり、岸田監督も