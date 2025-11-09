家庭の事情で合流が遅れていた巨人・岡本和真内野手（２９）が合宿３日目からチームに合流した。井端監督は１０日・広島との練習試合から４番起用を明言。１５、１６日に予定される韓国との強化試合も不動で、指揮官は不変の信頼を語った。「岡本選手が来て周りの動きもよくなった。前回大会を経験していますし、そういった選手が来るとまた違ったチームになる」。柔和な表情から漂うオーラを指揮官も肌で感じ取った。代表は２