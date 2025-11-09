ソフトバンク・中村晃外野手（３６）が８日、インスタグラムで、１歳の息子が国指定難病の「乳児てんかん性スパズム症候群」で闘病中であることを明かした。中村は「この１年弱、息子はとても頑張っていました。そして妻も息子に常に寄り添い、病院で過ごす時間が多くなり、とても大変だったと思います。その２人の姿を見ていたからこそ、私自身も野球を頑張れたと思います」と吐露。「息子と同じような病気を抱える子供達の治