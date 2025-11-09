「侍ジャパン強化合宿」（８日、宮崎）野球日本代表・侍ジャパンは８日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向け、宮崎市内で強化合宿３日目を行った。練習では初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を実施。投手、野手ともにピッチクロック対応が急がれる中、森下、牧、岡本ら打者はネクストから走って打席に入った。「８秒の壁」攻略が攻撃の重要なカギを握る。録画を