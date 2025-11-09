「大相撲九州場所」（９日初日、福岡国際センター）大相撲九州場所は９日に福岡国際センターで始まる。２場所連続６度目の優勝を狙う横綱大の里（二所ノ関）は８日、福岡市西区の部屋で最終調整した。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は優勝争いの中心は大の里としたが「引いた時のケガが怖い」と心配していた。◇◇優勝争いの中心は大の里だろうね。体の大きい人が強く当たって前に出る−。結局そ