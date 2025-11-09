「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）女子は第１戦２位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季世界最高の合計２２７・１８点でＧＰ９勝目を挙げ、ミラノ・コルティナ五輪の代表選考で重要な位置付けのＧＰファイナル（１２月４〜６日・名古屋）進出を決めた。ＳＰ、フリーともにトップでＮＨＫ杯は２年連続４度目の制覇。青木祐奈（ＭＦアカデミー）は６位、樋口新葉（ノエビア）は９位。男子