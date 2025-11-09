「ＤｅＮＡ秋季練習」（８日、横須賀）ＤｅＮＡ・松尾が「フリスビートレ」に取り組んだ。捕手の構えのままフリスビーで“キャッチボール”をする練習メニューで、新加入した加藤１軍バッテリー戦術・育成コーチが発案した。予測不能なフリスビーの軌道に悪戦苦闘した松尾は「かなりキツイっすね」と苦笑い。股関節の可動域を広げる狙いがあるといい「キャッチャーとして大事」と必死に取り組んだ。