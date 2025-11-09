ヤクルトは８日、村上宗隆内野手（２５）の米大リーグ移籍のため、ポスティングシステムの申請を行ったと発表した。大リーグ機構は全３０球団に契約可能選手として通知。メジャー公式サイトによるとメッツやマリナーズら複数の球団が興味を示しているという。米メディアは早速、契約額を予想。日本人野手のＭＬＢ史上最高額となる総額１億ドル（１５３億円）以上は確実な情勢だ。日本最強スラッガーをめぐる争奪戦の火ぶたがい