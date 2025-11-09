ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝が、グループを脱退することが8日、発表された。RYOKIこと三山凌輝グループの公式サイトで、「この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日(土)をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます。日頃より温かく応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます」と発表。「7人での活動を心