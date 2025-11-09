「侍ジャパン強化合宿」（８日、宮崎）打つ、守るだけじゃない。阪神の森下翔太外野手（２５）が、井端監督から「隙があればいってほしい」と積極走塁指令を受けた。ライブＢＰでは一塁から念入りにスタートを確認。通算６盗塁と足のイメージはないが、本人もやる気十分に呼応した。「（井端）監督の指示があれば、自分は走塁、盗塁に関して苦手意識はない。積極的にいけるのであれば、プレッシャーをかけていきたい」これ