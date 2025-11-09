「侍ジャパン強化合宿」（８日、宮崎）阪神の坂本誠志郎捕手（３１）が、能見投手コーチが打撃投手を務める中で居残り特打に励んだ。かつては自主トレをともにした間柄。「気持ち良く打たせてくれなかった。打ち取りに来てたんで、術中にはまってました」。うれしそうに笑いながら、打撃での進化を追い求めた。守備の能力が買われているが、バットでも貢献したい思いは常に持っている。「何においても、少しでも貢献できるよ