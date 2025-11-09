ＤｅＮＡ・伊藤光捕手（３６）が、海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使することが８日、分かった。この日までに球団に必要書類を提出した。伊藤は２０１８年７月にオリックスからトレードでＤｅＮＡに移籍。ベテランらしい巧みなリードと勝負強い打撃で存在感を示してきた。プロ１８年目の今季はわずか６試合出場にとどまったが、２軍では７５試合で打率・３０９をマーク。今季２年契約の２年目が終了したタイミングもあり