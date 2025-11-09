「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第３日」（８日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）首位と２打差の４位から出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が６バーディー、２ボギー、１ダブルボギーという出入りの多いゴルフながら、７０で回り、トップと４打差の５位と優勝戦線に踏みとどまった。荒木優奈が６５をマークし、６８で回った米ツアー通算６勝の畑岡奈紗と通算１５アンダーで首位に並んだ。１打差の３位に山下美夢有