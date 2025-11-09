「新馬戦」（８日、福島）父譲りの快速を発揮した。好スタートから２番手につけた３番人気のディヴァインスカイ（牡２歳、父マテラスカイ、母スズカグレイス、美浦・田島）が、直線しぶとく脚を伸ばして抜け出した。節目のＪＲＡ１万回騎乗をＶで飾った丸山は「スタートが決まっていいポジションで走れたし、しまいまでしっかり伸びてくれた」と笑顔。「まだ道中はバラバラな感じでしたし、これからもっと良くなる」と今後の